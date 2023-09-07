此番警民「洪荒之力」推車秀也令其他民眾直呼大暖心。（照片 / 新莊分局提供）

倘遇到車輛臨時拋錨故障，應立即打開警示燈、擺設故障警示牌，以維護現場安全。（影片 / 新莊分局提供）

新莊區中正路與中環路口今（7）日早上7時許，一輛首都客運藍2線公車，於該處因拋錨問題而停滯道路，影響後方車流，造成車道堵塞。交通分隊警巡邏時見此一幕，隨即疏導中正路車流，而目擊民眾見也同時主動伸出援手，主動協助員警齊心推車，事後，該警民合作場面也一度令人直呼太暖心！

據了解，新莊分局福營所警員廖文嘉、唐緁玲於新莊區中正路、中環路口執行巡邏勤務時，發現一輛首都客運藍2線公車因拋錨而停滯路中，影響後方車流。交通分隊警獲報抵達現場，先行協助疏導中正路車流，待首都客運技工到場後，員警與熱心民眾再齊心將該輛公車推至路旁，警民合作場面一度令人感到暖心。

警方呼籲，行車前做好車輛基本檢查，注意「5油3水1氣」準則，包括汽油、機油、煞車油、動力轉向機油及變速箱油，以及冷卻水、雨刷水、電瓶水及輪胎胎壓，方能確保行車安全性。

警方也提醒，民眾倘遇到車輛臨時拋錨故障，應立即打開警示燈、擺設故障警示牌，以維護現場安全。