口腔健康是全身健康之本，除了每天刷牙外，使用牙線也很重要，但要小心錯誤的用法恐傷害牙齦。對此，草屯安馨牙醫診所指出，常遇到病人表示，明明很認真使用牙線，結果卻導致牙齦腫起來，結果一檢查，發現牙齦上全是牙線的痕跡，顯然操作不當。醫師並分享使用牙線的3個技巧，包括挑選適合的牙線、不要直上直下，以及確保動作輕柔。

草屯安馨牙醫診所在臉書粉專發文提到，很多患者每天都很認真在使用牙線清潔，但卻未能掌握正確的技巧，導致不僅沒有發揮該有的效果，反而成了牙齦的壓力源。並提供以下3個技巧，幫助民眾使潔牙過程更順利且有效：

1、挑選適合的牙線：醫師建議可選擇扁牙線，因為這種牙線較容易穿過狹小的牙縫內，從而減少對牙肉的刺激。

2、使用牙線不要直上直下：醫師解釋，此舉容易會壓迫到牙齦造成受傷，應採用左右拉動的方式，將牙線滑進牙縫中清潔。

3、確保動作輕柔：醫師說，應將牙線呈現出C字型，輕輕地在牙縫中滑動，以刮除牙縫中的殘渣和細菌。

另外，牙科醫師葉昭孝先前表示，建議清潔牙齒時，可先用牙線再用牙刷，因為牙縫較難清潔，更容易滋生細菌，先把牙縫的食物殘渣去除後再刷牙，可以讓牙膏中的氟進入到牙縫內，增強牙縫的保護力，且是否有使用牙線，牙齒的乾淨程度其實會差非常多。