志工們在濁水溪麥寮出海口的潮間帶砍伐紅樹林，以接力方式把紅樹林枝幹帶回岸上。（周麗蘭攝）

右起雲林縣長張麗善、台塑協理蔡建樑、雲林縣府農業處長魏勝德參與疏伐紅樹林工作。（周麗蘭攝）

雲林縣府亦出動人力協助疏伐，圖為一名公務員與旱招潮蟹合影。（周麗蘭攝）

紅樹林可以保護海岸，但對特有種「台灣旱招潮蟹」可不是好消息！雲林縣濁水溪麥寮出海口紅樹林持續擴張，導致旱招潮蟹喜愛的鬆散黏土質、空曠、無遮蔭的棲地日漸縮小，雲林縣府、荒野保護協會、台塑企業今（7日）各出動人力疏伐紅樹林，留給臺灣旱招潮蟹合適的棲地生態。

中興大學調查發現，濁水溪出海口擁有特有種臺灣旱招潮蟹族群約87萬隻，占臺灣全島9成，其中分布在濁水溪南岸麥寮出海口更達60萬隻。

中興大學研究指出，濁水溪南岸棲地內「互花米草」及「海茄苳」（紅樹林的一種）植群有擴大情形，對臺灣旱招潮蟹生存棲地造成環境劣化威脅。

縣府農業處表示，臺灣旱招潮會在洞口建造如煙囪般的土堆，乾旱時用泥土把洞口封上在洞內休眠。

雲林縣府七月間邀集水利署第四河川局、農業部生物多樣性研究所、林業及自然保育署南投分署、中興大學、荒野保護協會等單位研商對策，由台塑企業挹注經費支持，透過公私協力方式共同保護濁水溪棲地環境。

今天早上9點多有數百名志工、縣府員工在退潮時進入潮間帶，各自攜帶小鋸子，逐棵從根部割掉紅樹林，最後以人龍接力方式，把割下來的紅樹林的枝幹送到岸上；接近陸地的紅樹林則以怪手挖除，完成約2公頃疏伐工作。

雲林縣長張麗善表示，麥寮出海口的紅樹林可能是其他地方紅樹林的種子飄過來繁衍，每一株至少結4、50顆種子，最多有500顆，蔓延速度很快，估計至少有10公頃，若不及時動手來移除，未來可能沒有辦法移除。荒野志工表示，疏伐紅樹林不需把根挖掉，只要砍除即可。

台塑企業表示，只要有種子就會持續繁衍，一株紅樹林可能變成明年500株，每年都要定期移除，才能確保其面積不會無限擴張。

中興大學將持續監測許厝寮漁港北側灘地的紅樹林以及台灣旱招潮蟹族群，以探討紅樹林對台灣旱招潮蟹的影響，以及族群變動程度。