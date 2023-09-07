屏東霧台鄉大武部落響應「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，成為林業署輔導成立的屏東首支台灣黑熊巡守隊，當中因獵殺保育類動物遭起訴的9人中，有6人也加入其中。（林業署提供／謝佳潾屏東傳真）

去年底，屏東霧台鄉大武部落發生駭人獵殺台灣黑熊事件，族人騎機車「三貼」被害黑熊的畫面更是震驚社會，今年4月，顏姓父子等9人因涉嫌獵殺台灣黑熊、水鹿等保育類動物遭起訴，當中有6人加入林業署近日成立的屏東首支台灣黑熊巡守隊。

據了解，去年12月，屏東霧台鄉隘寮北溪驚傳有台灣黑熊遭大武部落族人獵殺，且族人還大搖大擺騎機車「三貼」被害黑熊，事後，檢警循線找到涉案的顏姓男子，並在住處冰箱起獲台灣黑熊、水鹿及野山羊屍體等，檢警進一步查出，近3年內有4隻黑熊遭害，案經偵結後，顏等9人因涉嫌獵殺台灣黑熊、水鹿等保育類動物遭起訴。

近日，大武部落因響應「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，成為林業署屏東分署輔導成立的屏東首支台灣黑熊巡守隊，當中因獵殺保育類動物遭起訴的9人中，有6人也加入其中。

林業署屏東分署表示，台灣黑熊在高屏地區的活動範圍，多位於高雄市桃源區、那瑪夏區、屏東縣霧臺鄉、來義鄉一帶，因此霧台鄉大武部落領頭推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，不僅成為屏東分署首例示範部落，還極具指標意義。

屏東分署表示，台灣黑熊生態服務給付示範計畫包含「自主通報給付」及「巡護監測給付」2部分，前者是民眾若發現黑熊入侵農地或工寮，立即通報則可領取獎勵金3000元，通報後配合架設自動相機，再加發5000元；後者則是社區部落成立巡護監測巡守隊，並每月進行巡守及填寫紀錄表，每年最高核發6萬獎勵金，若於巡守範圍拍到黑熊影像，每次最高核發5萬獎勵金（每年2次，2次間隔3個月）。

大武村村長麥庸正表示，成立台灣黑熊自主巡護巡守隊後，發現族人之間有更緊密的連結，盼透過傳統知識的交流，把獵人傳統智識文化流傳下來，很高興可以有機會透過這個機制讓族人參與保護台灣黑熊。