周四香港恆生綜合指數收盤跌247.91點或1.34%，為18202.07點。國企股(H股)升1.4%，為6315點。科技指數跌2.0%，為4092點。
中國央行再次出手，設定人民幣官方中間價，努力支撐匯率。但離岸人民幣仍貶到近三周新低。
擔憂美國加大對晶片製造的制裁，中芯國際大跌7.5%，報19.84港元，為表現最差的藍籌股。
周三因「認房不認貸」政策而全面大漲的內房股，周四集體下修，碧桂園跌12%，融創中國跌近7%。
油價漲勢活躍，石油股逆勢上漲，中石油升3%，中石化漲0.2%。
美國持續通膨的跡象(服務業PMI揚升)，添加了升息的理由；加上美中新的緊張關係，恆指低開12點，並且加速走低。
周四香港恆生綜合指數收盤跌247.91點或1.34%，為18202.07點。國企股(H股)升1.4%，為6315點。科技指數跌2.0%，為4092點。
中國央行再次出手，設定人民幣官方中間價，努力支撐匯率。但離岸人民幣仍貶到近三周新低。
擔憂美國加大對晶片製造的制裁，中芯國際大跌7.5%，報19.84港元，為表現最差的藍籌股。
周三因「認房不認貸」政策而全面大漲的內房股，周四集體下修，碧桂園跌12%，融創中國跌近7%。
油價漲勢活躍，石油股逆勢上漲，中石油升3%，中石化漲0.2%。
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