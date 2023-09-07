緯軟持續深化AI領域發展，參與各產業客戶在AI技術的應用，包括智能駕駛、智能客服、智能雲、AI推薦算法、AI審核及放款等，AI相關應用營收佔比已達10%以上。

緯軟今年前8月合併營收56.3億元，年增9.3%，緯軟表示，互聯網穩健增長及新能源需求續熱下，雙引擎持續挹注營運成長動能，第三季營收有望穩健向上再創新高。

看好未來AI前景，公司將積極關注相關技術發展，擴大產業佈局、實踐應用落地，以提升服務價值。