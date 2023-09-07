日本知名偶像經紀公司「傑尼斯事務所（Johnny Associates）」由於已故創辦人強尼喜多川爆出在世時長期性侵旗下藝人、工作人員，引發各界關注，如今事務所於今(7)日召開記者會，向大眾致歉，並宣布由東山紀之接任新社長。誰料，在召開記者會前，東山紀之便被爆出有「露鳥性騷」的舉動，引發討論。

據日媒《日刊現代》報導，身為小傑尼斯(Johnny's Jr.，準出道藝人)的山崎正人，在2005年曾出版名為《致SMAP，然後致所有傑尼斯的藝人》的書籍，其內容不僅揭露了強尼喜多川的「性騷舉動」，更提及了東山紀之在當時「自詡為強尼喜多川的兒子」，並做出種種難以想像的舉動。

山崎正人在書中表示，東山紀之在眾人一起訓練的時光中，曾聽聞別人沒帶內褲，當場便將自己的脫了給對方換上，還喜愛隨意脫人褲子，以及抓其他人的下體。此外，山崎正人也提及自己某次被脫褲捉弄時，竟被東山紀之強拉至房間，而強尼喜多川正等在那裡，「滿臉笑容地看著我慌亂的模樣。」據了解，除了上述舉動，東山紀之還時常用「電動機器」以及雙腳去刺激其他年紀較小的小傑尼斯下體，使對方產生生理反應，還時常露出自己的性器官，以命令的口吻表示：「吃我的香腸。」並以此作為樂趣。

綜合日媒報導，東山紀之在7日的記者會上就被問及「是否曾性騷擾小傑尼斯」，他則澄清相關傳聞，表示：「我沒有性騷擾過。」即便再度被記者追問，東山紀之仍回應：「我沒有做過。」嚴正否認自己有過性騷舉動。至於一旁的原社長藤島茱莉景子則表示：「在強尼喜多川還在世時，自己僅負責出道藝人的事務，對於小傑尼斯的從未有過接觸，因此對於東山紀之的事情『一無所知』。」

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