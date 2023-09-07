民進黨新竹市議員楊玲宜今在臉書發文，指近日網傳高虹安住在新竹公園對面市價5000萬元的豪宅，但向市府求證未獲回應；對此，市府回應，高虹安沒有申請宿舍，並未使用到任何市府公帑，因此沒有所謂的租賃契約，也強調絕無收受與職務有利害關係者餽贈財物行為。

楊玲宜指出，根據公務員廉政倫理規範，公務員「對於與其職務有利害關係者餽贈財物，原則上應予拒絕。」但重點不在於「私人行程或是私人使用」而是「政治人物擔任公職，接受利害相關團體的餽贈」，她也說可疑的不只是車子，網路上更盛傳，高虹安就住在新竹公園對面的豪宅。

楊玲宜說，市府並未配有官舍，因此每年都有編列相關預算，補貼首長租賃官舍，她想索資行政處負責人員卻不接電話，她也要求行政處立即公開租賃契約，說明高虹安到底住哪？以及繳納租金是否符合市價。

楊玲宜也質疑，根據內政部實價登錄紀錄，該豪宅一戶要價竟然突破5000萬，市府提供的官舍租賃補貼可以租得起如此天價的房子？又或者其房屋持有者因為「某些目的」以特別低廉的租金租給高虹安？甚至這又是「友人協助」？

對此，市府回應，市長高虹安沒有申請宿舍，也沒有使用到任何市府公帑，故沒有所謂的租賃契約，某議員嚴重誤解，另市長住所牽涉個人隱私及安全，恕無法公開，但絕無某議員影射之收受與職務有利害關係者餽贈財物行為。

民眾黨新竹市議員宋品瑩也公開反擊，她指前市長林智堅已有自用住宅在新竹市，卻仍申請市府官邸租賃補助每月8萬元，相比之下，高虹安從未申請官邸租賃補助，公帑支出補助為0，對比林智堅耗費公帑是高下立判。