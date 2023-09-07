石門水庫SUP體驗(馬來西亞創作者Kai Lit提供)

河那灣民宿泰雅文化體驗（馬來西亞創作者 Charlene Huong)

河那灣部落文化體驗（澳洲創作者Dana Williamson提供）

背包艇（日本創作者 Yuutarou提供）

背包艇(韓國創作者 Jungho Yoon提供)

復興橋(臺灣創作者Chris Wang提供)

隨緣茶空間茶文化體驗（澳洲創作者Dana Williamon提供）

魔鬼瀑布山羊峽谷瀑布垂降（泰國創作者 Nicole Ramkomut提供)

大溪興安社社頭文化體驗（澳洲創作者Alex Mioni提供）

大溪普濟堂陀螺(馬來西亞創作者 Camy Lai）。

桃園市觀旅局為打破「最難玩城市」，將桃園推向國際，邀16位國際GoPro創作者來桃園體驗5天4夜「住民宿、玩桃園」，體驗魔鬼瀑布山羊峽谷40米溪降與溯溪、石門水庫SUP與藍色公路、泰雅原民文化體驗、大溪百年社頭將軍文化等，讓他們稱讚下機1小時車程的復興區美到爆，是來台首選行程，體驗影片預計9月中於「樂遊桃園」粉絲專頁露出。

觀光旅遊局長周柏吟表示，市長張善政希望桃園觀光朝向國際化發展，看準網路傳播力可擴及全球，加上優質的短影音素材內容可以吸引許多觀看流量，積極爭取與GoPro官方合作，共同在桃園辦理全台首次的GoPro Creator Summit，結合復興區、龍潭區及大溪區入選的桃園好棧優質民宿、在地特色觀光業者及地方協會等單位，期望透過國際創作者的體驗過程與視角，向世界行銷桃園。

馬來西亞的夫妻檔創作者Charlene及Kai表示，桃園民宿不光是住宿的品質，連餐點的部分都令人印象深刻，其中普拉多山丘假期民宿的餐點，更是水準之上。除了美味佳餚，桃園大自然的風情，特別是復興區的山川秀麗讓人眼前一亮、心曠神怡，表示只離機場1小時左右的車程就能到這麼美的地方，下次來台已納入首選行程之一。

有274萬粉絲的菲律賓裔創作者Wil，曾獲全球最佳Youtuber獎，他表示，在他旅行超過40個國家當中，許多的第一次都獻給了桃園，包含第一次住民宿，第一次從事瀑布溪降活動等，沒想到竟然在台灣可以有這麼美麗又具有挑戰的戶外活動，這次行程中嘗試了很多的食物，例如泰雅原住民餐點烤乳豬、竹筒飯、小米粽、小米醃肉、小米醃魚及小米酒等，都是從沒吃過的特色料理，想再次來桃園體驗不一樣的文化。

來自印尼的Westny也是一名演員，在復興觀光導覽協會所安排的兩天部落晚宴體驗中，驚訝於復興區的泰雅原民文化與他們印尼在地傳統文化竟然如此相似，也與泰雅原民朋友進行文化交流。

菲律賓裔混血的Daniel已來台三次，過去來台旅行範圍都在雙北，沒想到桃園有如此美麗的山林大自然，更對於北橫單車騎行難以忘懷，甚至大讚如果能住在這每天騎也樂此不疲。

周柏吟說，5天4夜的行程分別入住復興區小烏來山莊、大溪區小巷內背包客棧及龍潭區烏樹林從前從前等桃園特色好棧民宿，使國際創作者體驗多種的桃園民宿風格，並於普拉多山丘假期民宿進行滑索、河那灣民宿體驗泰雅原民文化、山水奇異民宿景觀餐廳及北橫貫下巴陵溫泉山莊享用在地餐點等，盡顯桃園民宿的多樣化且豐富的樣態，不僅僅是住宿的提供，更有各式各樣的體驗及活動之結合，讓入住旅客同時了解到桃園多采多姿的豐富文化，亦能透過此次的活動，將桃園包羅萬象的面貌展現於國際視野中，相關體驗宣傳成果影片預計將於9月中旬於「樂遊桃園」粉絲專頁露出，透過這些創作者不同的背景與視角，期望帶出桃園多元的觀光特色！

16位全球知名GoPro創作者包括來自印尼的Westny Dwijayanti及菲律賓裔混血的Wil Dasovich分別為演員及多方位藝人，其中Wil更是曾獲得全球最佳Youtuber獎的得主，目前Youtuber主頻道訂閱人數更達274萬，為本次來台流量最高的國際創作者；來自韓國的Jungho Yoon、台灣的Chris王正宇（禿頭）及澳洲的Alex Mioni則均曾獲得GoPro百萬美金大挑戰；來自印度的Rizza Ali及泰國的Nicole Ramkomut 則是GoPro官方全球認證大使；而來自馬來西亞的Charlene Huong及Kai Lit、菲律賓裔混血的Daniel Marsh、則是當地知名的旅遊Vlogger；其他像是台灣的Cathy 趙文馨、日本的Yuutarou Matsukawa及Jidai Malakar、韓國的Jiwon Choi、澳洲的Dana Williamson及馬來西亞的Camy Lai等，則分別都是擅長不同的影音創作或是戶外活動教練。