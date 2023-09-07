中華電進行Remote ID與UTM實證展示，主要為了響應交通部民航局「射頻識別規範草案說明、無人機空中交通管理管理架構及國際推動近況」工作坊主題活動。近年來政府積極推動無人機登記與活動管理政策，已約有4萬多架無人機完成登記，並約有1萬次以上活動案件申請許可，呈現出台灣無人機應用蓬勃發展的趨勢，但同時也面臨愈來愈多無人機在空中飛行時，民眾或團體組織無法識別無人機的「登記號碼」，而衍生出許多公共安全等問題。因此，民航局已完成無人機射頻(遠端)識別「Remote ID」相關規範，未來只要無人機於空中飛行時，無人機應主動射頻發送識別資料，供民眾或機關團體可透過手機或終端設備的APP接收其識別號碼。

中華電透過廣結盟積極與國內無人機開發廠商合作，從前端可獨立裝載於無人機機體上的遠端識別OBU設備研發，到地端射頻識別接收APP研發，以及射頻識別接收APP與後端無人機飛航管理系統自動連線等完整無人機飛航管理系統，提供空域管理者、無人機業者能分別在無人機飛航管理系統上進行無人機即時軌跡監控、調閱歷史軌跡、無人機飛行計畫申請與調閱等功能操作。在整體系統資料面、通訊面及功能面，中華電信務求端對端都能符合美國標準規格及資安規範，在國內無人機遠端識別與UTM技術上更進一步做到全自主研發。

無人機遠端識別管理是繼無人機註冊與活動申請後政策推動的下一步重點，緊接著UTM則是達成無人機飛航安全與進行商業活動的最重要基礎設施，中華電期望能成為相關技術發展的主要參與者，與無人機業者緊密合作，一同促進國內無人機大規模商業發展。