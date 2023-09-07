台灣赴美旅遊人次不斷成長，上半年為去年同期3倍，7月赴美4.3萬人次，更達疫前85％，為了推動美台之間雙向旅行，美國旅遊推展協會與美國在台協會高雄分處7日舉辦「2023美國旅遊旅業說明會」，提供美國各地風景介紹、旅遊資訊，向南部旅遊界介紹如何「玩美」。

美國旅遊推展協會、美國國家旅遊局及美國在台協會商務組於解封後首次在高雄舉辦「2023美國旅遊旅業說明會」，超「玩美」組合網羅加州、蒙大拿州、關島、迪士尼目的地、荷美遊輪、安維斯租車，以及達美航空與聯合航空，提供最原汁原味的美國各地風景介紹、最精采的旅遊資訊，以及涵蓋海、陸、空的交通規畫。

美國旅遊推展協會會長唐靜儀表示，根據NTTO美國國家旅遊辦公室報告，今年上半年台灣赴美旅遊人次較去年同期成長高達318％，今年7月赴美4.3萬人次，更達到疫前85％，飛美航班也幾乎都達9成以上，成長力道強勁，所以特別在高雄舉辦說明會，相信在各方努力推動下，台灣赴美旅遊及航班皆能持續擴張。

「美國歡迎台灣！」美國在台協會高雄分處商務組首席商務官艾達文指出，他熱愛旅行，更曾3度開著車從美國東岸旅遊至西岸，他也希望藉由旅遊讓台美間的關係更加緊密，根據統計疫後台灣到美國旅遊的人次回升速度非常快，盼這個數字未來可以持續增加。