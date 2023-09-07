歐洲足球錦標賽（又名歐洲國家盃）資格賽，本周將進行第5和第6輪賽事，各組領先的強隊毫無疑問都希望藉由這一輪（或兩輪）的勝利，可以拉開積分差距，進而提早鎖定出線名額。A組蘇格蘭、B組法國、C組英格蘭和J組葡萄牙這4隊，目前都是4戰全勝在小組穩居榜首，這4隊本周都有機會延續勝勢，繼續朝晉級目標邁進。

蘇格蘭同組有強敵西班牙，球評普遍預測，蘇格蘭將和挪威爭奪次名出線，但蘇格蘭硬是跌破專家眼鏡，第2輪在主場以2：0擊退西班牙，第3輪作客再以2：1逆轉有進球機器哈蘭德（Erling Haaland）和槍手隊長奧德加特(Martin Ødegaard)領軍的挪威，在曼聯上陣機會越來越少的中場硬漢麥湯米尼(Scott Mctominay)在國家隊如有神助，4場比賽攻進5球，包括對西班牙包辦兩個進球，第5輪作客對前3戰全敗的賽普勒斯，正常發揮取勝問題不大，有信心讓分可過。同組的西班牙只出場兩場，主勝挪威客負蘇格蘭，本周先作客喬治亞，再主場對賽普勒斯，喬治亞在國際大賽對西班牙4戰全敗，難擋鬥牛士過境，推薦西班牙兩戰全勝。

法國本周只有第5輪主場對愛爾蘭的賽事，兩隊曾在第2輪交鋒，法國作客1：0小勝。姆巴佩（Kylian Mbappé）在巴黎聖日耳曼解禁後狀態大勇，法甲出賽3場攻入5球，本屆歐國盃資格賽也有4球進帳，包括對同組勁敵荷蘭梅開二度，幫助法國主場4：0大勝。估計法國在主場有能力贏愛爾蘭2球或以上，推薦讓分(法國-1)勝。同組的荷蘭先主場對希臘，再客場戰愛爾蘭，主場過關難度不大，但作客愛爾蘭有失分危機，效力布萊頓的18歲愛爾蘭前鋒埃文佛格森(Evan Ferguson)開季光芒四射，上周面對紐卡索聯演出生涯首次的帽子戲法，是英超史上第4名在18歲或以前達成此紀錄的球員，今年在國家隊上陣4場也已攻進2球，初生之犢不畏虎，荷蘭可要小心了。

英格蘭本周也只有一輪比賽，第5輪作客對烏克蘭，這場比賽雖然是作客，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭的主場都移師至第三地的中立場進行，這場對英格蘭之戰是在波蘭的弗羅茨瓦夫舉行，對英格蘭爭勝壓力沒那麼大。英格蘭總教練索斯蓋特（Gareth Southgate）本周選了兩名新人，包括切爾西中衛科威爾（Levi Colwill）和兵工廠前鋒恩凱蒂亞（Eddie Nketiah），本季轉戰皇家馬德里立即有星級演出的年輕中場貝林漢（Jude Bellingham）、加盟拜仁慕尼黑依然進球不斷的射手肯恩（Harry Kane），轉會兵工廠帶領球隊開季不敗的防中好手賴斯(Declan Rice)，這3位「轉會億元男」是英格蘭中軸線的核心，以他們開季的優異表現來看，可望帶領國家隊搶下5連勝。英格蘭在C組最主要的競爭對手應該是義大利，已經連續缺席兩屆世界盃，義大利人卻又在不被看好的情況下贏得上屆歐國盃冠軍，今年是衛冕者身分，必須想辦法闖過資格賽不可。義大利目前只進行兩輪比賽，首輪主場1：2負英格蘭、第2輪作客2：0勝馬爾他。義大利想要追趕英格蘭，接下來兩輪非勝不可，第3輪作客北馬其頓是復仇之戰，去年世界盃資格賽，義大利在Ｃ組被瑞士踢落附加賽，結果附加賽在主場竟以0：1不敵北馬其頓遭到淘汰，這次狹路相逢，義大利相信不會重蹈覆轍，推薦讓分(義大利-1)勝。義大利接著回米蘭迎戰烏克蘭，兩隊近8次交手義大利8勝2和，義大利整體實力還是略勝一籌，主場過關可期。

最後談談葡萄牙，他們在J組籤運不錯，同組只有斯洛伐克稍有威脅，冰島和波赫的表現都已大不如前，斯洛伐克雖然以3勝1和緊追在後，但主場對三線球隊盧森堡踢成0：0，作客對業餘的列支敦斯登也僅勝1：0，葡萄牙第5輪作客斯洛伐克以及第6輪主場對盧森堡，相信都能輕易過關。葡萄牙前4輪就攻進14球而且1球未失，轉戰沙烏地阿拉伯的C羅納度（Cristiano Ronaldo）寶刀未老，進5球仍是陣中第一，加上多名在英超豪門效力的球星像迪亞斯（Rúben Dias）、布魯諾費南德斯（Bruno Fernandes）、伯納多席爾瓦（Bernardo Silva）和若塔（Diogo Jota），還有多名才華洋溢的進攻好手菲利克斯（João Félix）、萊奧（Rafael Leão）和拉莫斯（Gonçalo Ramos），小組首名出線絕對不是葡萄牙的目標，重現2016年的冠軍榮光才是。