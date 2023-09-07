社群平台今天流傳直播主鬥毆影片，王姓與林姓直播主在施姓男子的公司吵架，結果王、林二人遭施男持棍棒教訓，影片曝光後，施男被網友認為「大欺小」。施男今天表示，他是出面制止衝突，並要雙方不要藉由衝突蹭流量，別把不好行為帶給觀眾。

根據曝光的衝突現場影片，王姓與林姓直播主兩派人馬在彰化市某處地點談判，談判過程中，王與林一言不和，隨即引發口角肢體衝突。

施姓男子不滿兩派人馬在其場地衝突，邊斥責怒罵，邊拿起放在金紙桶裡的黑色棍棒揮舞，一旁還有人拿出球棍朝另一人狂打。

彰化警分局泰和派出所長張志豪指出，當時接獲民眾報案後，稱轄區內有一家公司門口發生衝突糾紛，員警到場詢問了解，得知是王姓與林姓直播主間的民事糾紛，雙方因商業利益而產生口角，雙方互不提告訴，現場約制雙方應理性溝通，詳細原因仍在釐清。

經查，王姓與林姓兩名直播主原本合夥經營直播事業，後來兩人鬧分家，其中1人因故另起爐灶，並向彰化市的施姓男子借用場地開設直播事業，王姓與林姓直播主鬧翻後，相約在施姓男子的場地談判。

施男指出，王、林兩名直播主的糾紛與他無關，他只是出面制止，希望兩方不要透過吵架來炒作，進而獲取流量，把不好的行為帶給觀眾。