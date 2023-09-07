U18世界盃青棒賽7日展開超級循環賽，下午登場的「日韓大戰」日本隊靠著知花慎之助雙安、1人貢獻4打點，加上山田脩也陽春炮，以7比1擊敗韓國隊，目前複賽戰績2勝1敗。

2支預賽戰績同為4勝1敗、各帶1勝1敗進入超級循環賽的球隊，日本隊在2局下率先展開攻勢，靠著知花慎之助三壘安打一口氣打回2分，之後再利用內野滾地球再下一城，單局攻下3分。

6局上韓國隊追回1分，但下半局日本隊立刻靠著山田脩也陽春炮再擴大領先優勢，知花慎之助在2出局、二三壘有人時又敲安打回2分，個人雙安、4打點。

日本隊總教練馬淵史郎賽後表示，在組訓時因為陣中外野手缺右打，知花慎之助在甲子園表現非常好，而他面對內角球攻擊能力不錯，因此就算是碰上對方投手改變配球仍可有效掌握。

今天賽前知花慎之助13打數僅敲3安，不過教練團仍信任他將放進先發打序，今天繳出雙安表現也讓他自信心提升不少，「賽前教練有給我一些建議，叫我把棒子握短一點，收到不錯的效果。」

擊敗強敵韓國隊，知花慎之助認為，其實來到超級循環賽每一隊實力都很堅強，不管面對哪隊都是用同樣心情去打，「今天能有這樣表現很開心，打擊也慢慢進入狀況。」

日本隊先發投手前田悠伍不同於前役先發對上美國隊時頻頻飆K，今天先發對上韓國隊僅投出1次三振，靠著守備幫忙4局投球中僅用47球、被敲1支安打無失分，他表示，有感覺到今天韓國隊打者不容易被三振，因此改變策略，投給對方打，靠守備幫忙。