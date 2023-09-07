5G、AI、電動車、物聯網等應用，持續推動上下游產業鏈需求，今年以來，虎門來自半導體相關產業、散熱、電源管理、電動車領域的營收明顯成長，虎門科技表示，8月營收主要由散熱大廠、國防、以及電動車相關客戶貢獻，累計前8月合併營收3.69億元，成長14.02%，受惠CAE市場擴大及公司持續增加軟硬體解決方案，單月及累計營收已連續6個月創下同期新高。

虎門認為，高效能運算(HPC)讓CAE發揮功能，成為工業產品設計開發與生產品管不可或缺的工具，CAE市場規模持續擴大，加上虎門持續拓展更多領域的軟、硬體服務，保持公司業績穩定向上。

虎門以服務客戶逾30年的經驗，預先為客戶於全球尋得最佳解決方案，縮短客戶的學習曲線，協助客戶保有產業競爭優勢，去年引進的聲學、振動及光學量測儀器，整合模擬技術，提供客戶各種模態分析工具，快速找到振動、噪音來源，大幅節省時間與人力，獲得客戶相當正面迴響，今年開始貢獻營收，預期貢獻將逐步攀升。

虎門表示，軟硬體整合解決方案將是虎門深化客戶服務的發展重點，CAE搭配伺服器、量測設備等業務開始成長之後，近期虎門再增加Concurrent Real-Time HIL即時運算方案，提供高性能即時計算機硬體和軟體解決方案，為未來營運成長再添新動力。