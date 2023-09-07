34歲曾姓男子今（7）日上午，在新北市新店住處陽台鋸樹，不慎從2公尺高遮雨棚墜落，曾的右腿當場跌斷骨折，警消趕抵，緊急固定腿部，將曾男送往新店慈濟醫院治療。

據了解，今早7點左右，曾男手拿鋸子，爬上陽台遮雨棚鋸樹，不料遮雨棚濕滑，他從遮雨棚上摔落，跌至2公尺高的邊坡，他痛得不斷哀嚎，拿起手機撥打119求救。

警消獲報，發現曾男右腿斷裂骨折，先以夾板固定，將他抬上擔架，再送至醫院急救。新北市消防局呼籲，民眾於高處作業或撿取掉落物時，應在燈光明亮且有安全措施確保下進行，避免發生危險。