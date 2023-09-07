「112年北區縣市役路相伴—袍澤情深座談」活動，於今（7）日上午在台北市大直典華幸福大樓舉辦，本次活動是由內政部主辦，台北市政府承辦，新北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣等6個縣市協辦，邀請北區各縣市義務役受傷退伍退役袍澤及其家屬、市府各局處、區公所、軍方代表、民間團體、役政人員及替代役役男等近500人參與座談會活動。

活動中內政部長林右昌特地到現場偕同役政署長沈哲芳及台北市政府秘書長李泰興向在場的袍澤及家屬們致意並致贈秋節慰問金（品），同時也安排替代役公益大使團、樂團等，帶來精彩節目，場面溫馨熱絡，提前歡度中秋佳節。

李泰興表示，特別感謝袍澤弟兄為國奉獻，一路走來辛苦的歷程，不論是中央或地方政府都感同身受，希望透過這次座談活動，在縣市役政人員熱誠的邀請及替代役役男的陪伴下，大家能夠走出戶外參與活動，齊聚一堂，除了讓同袍間相互交流外，同時也讓照顧的家屬有個喘息、放鬆的機會，讓全體弟兄及家屬感受政府關懷與照顧的美意。

今天的活動也特別安排台北市中山區公所的生活協助替代役男張仁豪進行服務經驗的分享，張男對於有機會在服役期間照顧於金門服役時意外炸傷雙眼導致失明的賴伯伯，感到萬分榮幸！尤其在服務的過程中2人間如同父子般的情誼與互動，讓受傷的賴伯伯心境變得更加平和與開朗，而張男也深刻體驗到將心比心的重要性，未來擔任醫師時，也會更有同理心與耐心對待患者。

台北市政府兵役局長李治安表示，台北市自100年5月起配合內政部役政署推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」，遴選有醫學、復健、心理、社工等專長的替代役男，提供受傷的袍澤弟兄就醫復健與陪伴關懷等生活協助，讓他們能夠得到妥善、溫馨的照顧。另外，內政部役政署為鼓勵受傷袍澤敞開心胸走出戶外，自102年開始規劃分北、中、南區舉辦役路相伴—袍澤情深座談活動，藉由同袍間的聯誼座談相互學習交流的機會，可以正向面對生活。而本次活動也就在此溫馨熱絡的歡聚中圓滿結束。