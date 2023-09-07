吉豚屋進駐桃園機場，15日起於吉豚屋機場店消費，就送酥炸腰內豬排兌換券。（吉豚屋提供／朱世凱台北傳真）

日本連鎖豬排專門店吉豚屋，看好疫情後全球旅遊熱潮，8日於桃園機場店開出8號店，15日起於吉豚屋機場店消費，有機會拿到人氣酥炸腰內豬排兌換券。

桃園國際機場客運量，截至今年8月14日已超過2千萬人次，2023全年度有望突破3千萬人次。過往在旅遊旺季，每日有13.8萬人次出入境，吉豚屋為日本最大連鎖炸豬排專門店，在全球5個地區(日本、台灣、中國、香港、泰國)超過500店以上，日本國內460家、海外76家，品牌今（7日）宣布，將在8日於桃園機場第二航廈開設全球第一家吉豚屋機場首店。

吉豚屋主推人氣套餐TOP3，包括「吉豚豬排丼套餐」120g十足份量的里肌豬排，搭配任選超人氣小菜(柚香漬蔔絲、和風海帶絲、佃煮黑豆、豬肉味噌湯、海老一)，或是特調飲品(黑天使奶茶、柚子綠茶、百香蜜桃紅茶、青梅綠茶)。「海老腰內豬排定食套餐」美味的酥脆麵包粉包裹Q彈鮮蝦，加上人氣腰內豬排雙主餐定食。「腰內豬排咖哩套餐」一口濃厚的咖哩醬佐腰內豬排，搭一口爽脆高麗菜絲，滋味豐富。

歡慶吉豚屋桃機店開幕，15日起於吉豚屋機場店消費，即贈台灣吉豚屋人氣酥炸腰內豬排兌換券一張(全台門市皆可兌換)，再享日本吉豚屋100日元抵用券一張，限量1000份。