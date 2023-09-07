許多人在路上遇到心儀對象時，可能會上前攀談詢問聯絡方式，以便未來有機會更進一步發展關係。一位自認長相普通的男子表示，自己從小到大在台灣都沒被女生搭訕過，沒想到卻好像很受東南亞女性歡迎，除了一位家裡以前請的年輕印尼女看護疑似對他有意思，某次他到菲律賓玩了7天6夜，整趟行程受到23位當地女生搭訕，詢問加臉書好友或追蹤IG。對此，許多人紛紛猜測，他之所以受歡迎可能是因為當地女生覺得他多金。

原PO在Dcard發文指出，自己在台灣從未被女生搭訕過，不過大學時爸爸向他透露，國高中時家裡請來幫忙的23歲印尼看護，在合約到期回國後又來台工作，趁機挑選離他家不到10公里的新雇主，某次還打電話到他家詢問在不在家、很想他，接聽的爸爸要看護別再打電話後，看護才就此作罷。

原PO坦言，原本他以為看護只是個案，不過某次和朋友飛到菲律賓玩了7天6夜，結果一路上被23位當地女生搭訕，詢問可不可以加臉書好友、追蹤IG，加上在台灣路上遇到外籍移工時往往會受到很多注目，讓原PO忍不住好奇，「難道我真的很對東南亞女性的偏好嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「你看起來像提款機的樣子吧？」、「你只是好騙而已」、「那只是因為你是有錢外國人，你有沒有試過去埃及，走在路上一大堆人跟你合照…」、「可以去東南亞當男星」、「想騙婚的」。