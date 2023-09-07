BWF世界巡迴賽超級1000系列大陸常州羽球公開賽，目前世界排名第26的台灣男單好手王子維，7日下午挑戰當今世界第1男單、丹麥名將安賽龍，王子維奮戰3局22比20、21比6、21比14落敗，生涯目前還是無法越過安賽龍這座高山，苦吞對戰6連敗。

比賽中王子維不斷展現在防守上的韌性，再從中找到攻擊機會強攻，首局中段曾14比12領先，不過現任世界球王安賽龍也很快再將分數超前，兩人經過一番拉鋸後，安賽龍一記落點在線邊的好球讓他先出現局點，但王子維強勢將比賽逼進「丟士」並取得局點，再透過策略、技術組合出攻擊機會，逼得安賽龍回擊掛網，王子維率先收下1局。

第2局安賽龍努力要扳回局數，以6比0開局，這一局王子維只從安賽龍手中拿到6分，雙方進入決勝第3局，安賽龍透過一波12比2猛烈得分攻勢取得17比8多達9分領先，王子維仍努力想追回劣勢，可惜在這場67分鐘的苦戰，未能成為勝利的一方。

其他台灣選手戰況，雙胞胎兄弟檔李芳至／李芳任、李哲輝／楊博軒也無奈落敗。