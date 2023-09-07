陸委會日前宣布恢復第三地陸客來台觀光，並自本月1日起開放申請。陸委會今日透露，截至昨天，已有8000多位第三地陸籍人士提出申請，日均申請量超越疫情之前，且已經核准的人數「不少」。

陸委會上月24日主動宣布恢復兩岸團客雙向旅遊，初期試辦每日限額2000人次，若陸方於1個月內回應，將可確定實施日期。大陸國台辦批評此規劃在兩岸交流史上創下「三個不光彩的紀錄」，名為「恢復」實則拒不解禁。

陸委會副主委詹志宏今日於例行記者會上表示，我方宣布恢復兩岸團體旅遊規劃，是期待兩岸各方面交流能健康有序地開展恢復，陸方早先已宣布願意接待台灣團客，我方正面看待，「我們也願意接待大陸來的團客」。

對於國台辦的回應，詹志宏指出，陸方應該要用心思考，我方提出合理的要求與呼籲，是不是對於兩岸健康有序的交流有幫助。他表示，現在的關鍵在於陸方是否放他們的團客過來，我們已經展現出最大的善意。

外界質疑每日限額2000人次太少，詹志宏回應，疫情之前，每天來台團客約2300多位，因此這個數量是合理的，外界不必擔心、疑慮。

至於第三地陸客來台觀光，已從9月1日開放申請，詹志宏說，截至昨天為止，已有8000多人提出申請，日均申請量超越疫情之前，且已經核准的人數「不少」。案件核准之後，第三地陸客可以在三個月內隨時入境觀光。

對於大陸近期發布「2023年版標準地圖」，詹志宏表示，大陸擅自擴張領土、改變區域和平穩定現狀，把台澎金馬、東沙、南沙都畫入地圖，我方已表達嚴正抗議。

詹志宏說，大陸這種作法已非第一次，如時任大陸外長秦剛曾在兩會手持大陸憲法稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土一部分」，詹志宏批評，我方不接受這種自說自話、自欺欺人的作為，並表達嚴正抗議與譴責。