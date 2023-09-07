高通技術公司商務長Jim Cathey表示，隨著具備5G和AI的終端裝置於各產業實現愈來愈多創新應用，這對整個生態系都將是一個絕佳的機會。在這個關鍵的時刻，我們很高興能與華碩夥伴目標一致、持續創新，更樂見透過遠距醫療照護計畫，能共同為偏遠地區的醫療院所及民眾提供無遠弗屆、即時傳輸的智慧醫療解決方案，讓行動科技的效益引領所有人與物通往無縫溝通和互動的世界。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，獲益於半導體運算晶片技術革新，華碩持續精進微型化感測器、無線通訊及數據處理，藉由醫療物聯網整合病患資訊、健康數據及保健服務，高度應用5G、AI演算法、大數據分析、雲端存取等技術，並與高通合作偏鄉臨床現場。

「無線關愛」是高通「科技向善」的計畫，其宗旨在於將先進的無線技術帶給最有需要的人群和社區。這項計畫著重在開創性的運用行動創新，以展示尖端科技術搭配包括4G LTE和5G在內具有高度彈性的連網解決方案，如何加速永續和包容性發展。進入生成式AI被廣泛採用的全新時代，高通藉由其在裝置上AI的領先優勢，協助實現將AI工作負載分配於雲端與邊緣，達到大幅降低成本與時間，以推動生成式AI應用普及於各領域，實現產業與社會轉型。未來遠距醫療照護計畫亦可望進一步透過5G行動無線通訊科技和尖端裝置上AI技術，提供醫護人員和偏鄉離島居民更多創新解決方案，協助加速優化遠距醫療照護鏈，以促進基層醫療服務量能的提升。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通與華碩不僅長期在技術和產品的創新開發上合作無間，更於2016年高通首度在台灣倡議「無線關愛」時，就得到華碩的全力支持。現在更進一步在既有的基礎上擴大策略合作，透過導入資通訊技術與創新醫療服務模式，協助加速數位轉型，並以具體行動回饋社會。