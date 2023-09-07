新竹縣湖口鄉德盛溪4日遭「染藍」，造成魚群死亡，循線查出是潤泰全球股份有限公司位於桃園楊梅的廠家管線破裂導致，除桃園環保局依法告發外，業者也啟動抽水、撈除魚屍等緊急應變。潤泰全球副總經理李天傑表示，昨已清理乾淨，環保局今也派員到場檢查確認，目前楊梅廠廢水解列程序仍有四分之一未完成，會更謹慎處理。

李天傑說明，楊梅廠2019年4月26日歇業至今，並無生產活動，因歇業要辦理廢水解列程序，工程委外處理，廠商4日回報因颱風因素有部分汙水溢流，第一時間立即通報桃園環保局並啟動後續處理。

李天傑表示，除到德盛溪現場抽除汙水外，也派員撈除魚屍，經過日夜清理，昨已向環保局回報改善結果，環保局人員今也到場再度確認現場已清理乾淨。至於楊梅廠內廢水解列程序，約剩四分之一未完成，已督促廠方更加謹慎小心完成後續作業。

李天傑提到，公司承諾在水質報告出爐前約1周，供應抽取井水的居民礦泉水，昨已開始送水過去，也購買魚苗準備復育，後續每季都會到德盛溪檢視復育情形，盼以敦親睦鄰精神，善盡企業社會責任，避免造成民眾不便。