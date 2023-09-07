資深女歌手鄭華娟胞妹，去年10月清晨騎YouBike，遭違規左轉的大客車撞上，送醫後仍不治，今（7日）士林地院依過失致死罪，判肇事司機有期徒刑1年10月，對此，人在德國的鄭華娟第一時間得知判決結果，也吐露心聲。

據《三立新聞》報導，鄭華娟聽到撞死妹妹的司機遭判刑，她感謝士林地檢的判決。而她也提到在等待判決過程時，自己也查閱不少類似的交通意外案例，發現台灣在1980年後，對於交通公司司機造成的意外，和解和輕判的比例很高。

這也造成交通公司在規範司機上無責任，受雇司機遭輕判後，大型公車路殺民眾，成為無法治三不管地帶，加上民事訴訟只有直系親屬可以追訴交通公司連課責，對於像她妹妹這樣的單身者，就沒有民事訴訟的可能。

這樣導致交通公司就能脫身，不會受到營運壓力，也不用對司機的行為負責，「如此的魔鬼循環，是台灣交通法規上該立即面對解決的事情」。鄭華娟難過妹妹意外離世，對她和所有愛妹妹的人是一場天荒地滅，因此會持續提出保護像妹妹這樣的單身者的想法，也感謝檢察官和法院聽見大眾期待。

鄭華娟和哥哥痛失手足後提起告訴，委任律師張瑋芸表示，被告是職業駕駛，有償性違規紀錄卻不知悔改，且肇事司機至今連一句道歉都沒有，更推卸責任給公司，因此鄭家不願和解，對此，被告否認闖紅燈，僅承認違規左轉，士林地院一審判決他1年10月，可上訴。