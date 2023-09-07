總統蔡英文5日前往非洲友邦史瓦帝尼王國訪問，今(7日)與隨團媒體茶敘，媒體提問能否幫忙撮合民進黨總統參選人賴清德與駐美代表蕭美琴搭檔，參選下屆正副總統，蔡英文說，如果覺得有好的可能性，要由當事人自己去談，「如果有需要我協助的，我當然也會幫忙」。

蔡英文提到，歷來副手的人選都是由總統候選人決定，他要找誰搭檔還是由總統候選人決定，這件事情恐怕就是由當事人去談，有需要她協助也會幫忙。

媒體提問，鴻海創辦人郭台銘加入2024戰局，賴清德被戲稱「躺著選」，對此，蔡英文說，她不會覺得賴清德躺著選，賴清德的人格特質大家都很清楚，做每件事都是全力以赴，不會因為有些領先就鬆懈，看他還是忙進忙出，非常投入選戰，民主國家，參選是每個人的權利，決定參選我們就尊重與祝福。

被問到中國大陸介入選舉，蔡英文說，她參選總統3次，確實感受到對岸試圖影響的力道持續增加、方式越來越多元，尤其認知作戰是民主社會很重要的挑戰，我們必須確保民主機制不會被利用來破壞民主，這也考驗台灣民主的成熟度。

蔡英文呼籲，大家如果有看到可疑訊息，務必查證，確認是錯假訊息要幫忙澄清，政府也要挑起責任，快速回應澄清，加強對社會的說明，在選戰情境下的挑戰很多，要讓大家有個警覺、警訊，得來不易的民主，更需要保護，每一個人都要對來路不明的訊息能夠警覺、查證並提醒身邊的人。