2021年金正恩明顯變瘦，引發外媒關注。

烏克蘭情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）近日稱，過去一年多來，外界看見的俄羅斯總統並不是真正的普丁本人，而是替身，引起熱議。這則新聞甚至引發媒體冷飯熱炒，因為多年來，另一位強人領袖、北韓最高領導人金正恩也經常被傳有替身，甚至有學者稱，他一共有12名替身，其中2021年參加北韓建國73周年閱兵儀式的「那位替身」最不像。

2021年春末夏初之際，北韓最高領導人金正恩神隱一個月，於當年6月中再現身時身形明顯消瘦，當時引發外界關注他的身體狀況，包括有媒體報導他是生了大病才瘦下來，又有消息人士指，金正恩工作壓力大，加上長期抽菸、喝酒、飲食喜好高脂肪等不良習慣，導致體重飆升、健康惡化，連說話都會氣喘吁吁，在親信懇求下赴鄉下減重。

2021年金正恩神隱一個月後再現身時暴瘦。圖為2021年7月30日的金正恩。（圖／美聯社、朝中社）

當年「東京體育報」（Tokyo Sports）甚至引述曾任南韓國防部北韓分析官的日本拓殖大學主任研究員高永喆，指出當年9月9日出席北韓建政73週年國慶閱兵大典的金正恩並非本人，而是替身。

圖為2021年9月9日出席北韓建國73周年閱兵儀式的金正恩，南韓專家高永喆稱「這位替身」最不像。（圖／美聯社、朝中社）

報導指出，出席閱兵大典的金正恩至少減掉40公斤，皮膚光澤宛如20多歲的年輕人。

2021年參加北韓建國73周年閱兵儀式的金正恩身形明顯消風不少。

高永喆稱，金正恩有12名替身，他曾看過很像的替身，「但這位看起來一點也不像，絕對是替身，這還是頭一次見到這麼不像的替身登場」。

圖為2021年9月9日出席北韓建國73周年閱兵儀式的金正恩，南韓專家高永喆稱「這位替身」最不像。（圖／美聯社、朝中社）

不過《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）當時引述南韓國家情報院（National Intelligence Service）的評估，情報人員運用AI技術及其他方式調查金正恩的狀況，判斷金正恩身體健康，並未使用替身，他會瘦下來只是因為他努力瘦身，當年出席公開活動的天數甚至比前一年增加45％。