南投市長張嘉哲說，預計路邊停車格每小時收費20元，收費時段從上午8時至晚間8時。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投市公所將在8日、12日下午2時於市公所3樓會議室還有2說明會，邀民眾提供寶貴意見。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投市12條主要街道將畫1000個停車格，最快年底實施路邊停車收費，近期舉行說明會。南投市長張嘉哲說，預計路邊停車格每小時收費20元，收費時段從上午8時至晚間8時，盼收費制落實公平正義，方便民眾購物、減少違規及並排停車，讓市區交通更順暢。

南投市公所指出，考量市區路幅等條件，預計實施路段包含，南陽路、民族路、中興路、三和一路、復興路、建國路、集賢路、彰南路、芳美路、大同南街、華陽路及育樂路等。另外，路外停車場，也會納入規畫，初估有1千個收費停車格，預計11月完成發包，最快年底實施路邊停車收費制。

張嘉哲說，路邊停車收費制每小時收費20元，收費時段從上午8時至晚間8時，民眾可透過繳費機、或LinePay、街口支付、四大便利超商繳納、eTag支付及市公所指定委託繳納處或合作店家等。

南投市公所在6日已完成第一場次說明會，為了讓更多人了解路邊停車收費實施方式，8日、12日下午2時於市公所3樓會議室還有2說明會，將邀請縣府、里鄰長，也歡迎市民朋友一同參與。

張嘉哲強調，路邊停車收費制度勢在必行，希望大家提供寶貴意見，讓市公所做最好的規畫，讓制度更加完善，公所將重新盤整停車格數量，並推動智慧停車格計畫，採無紙化方式開單收費，配合推出南投市專屬APP，提供使用者了解南投市交通數據，帶動南投市的觀光發展。