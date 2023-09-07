日本首相岸田文雄9月6日出席在印尼舉行的日本與東協（ASEAN）領袖峰會，重申台海和平穩定的重要性，對此，外交部今天表示，近年中國大陸屢次藉故升高對台脅迫及軍事恫嚇，對台海及區域安全構成嚴重挑戰，已引發國際社會高度關切。

外交部發言人劉永健指出，這是岸田繼8月18日的美日韓大衛營峰會後，再度公開表達支持台海和平穩定的堅定立場，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

他說，本次峰會岸田也對東海及南海情勢表示關切，再度強調「絕不允許在世界上任何地方以武力片面改變現狀的企圖」，會後通過聯合聲明將日本與東協關係提升至「全面戰略夥伴關係」。

劉永健強調，近年中國大陸屢次藉故升高對台脅迫及軍事恫嚇，對台海及區域安全構成嚴重挑戰，已引發國際社會高度關切。台灣與日本地理相鄰，共享自由民主基本價值，我國將持續與日本等理念相近國家攜手合作，共同維護印太地區的和平穩定與繁榮。