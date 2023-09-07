夸克能源董事長林雲糶指出，本目前案場累積可開發容量已突破300MW，預計將於明年進入資本市場。夸克藉由穩健的再生能源多元開發觸角與資本市場的規畫，期許對台灣的綠能產業做出最大的貢獻。

和合控股總經理黃柏仁表示，本次以產學合作為基礎，針對在地閒置的農業用地，由學術界結合太陽能業界共同致力於營農型光電的開發創新，是農業永續與光電發展兩全其美的最佳辦法。此次的產學合作以「農電共生」的方式進軍校園，不僅栽植農作物、輸出綠電，亦能夠作為學校教育的一環，而一地多用所產生的經濟效益，為學校及能源產業的接軌開啟重要的里程碑。

虎尾科大表示，虎尾科大前身為雲林工專，專注於工程領域，加以雲林是農業大縣，四年多前由縣府促成成立農業科技系，面對農電共生議題，太陽能板底下適合種植何種作物，及種植與採收方式等都是挑戰，我們期許以學校的工程技術、農業與生物科技專業，來尋求較好的解決方案，為台灣的光電與農業發展盡一份心力。