泰金寶成立於1989年，為金仁寶集團旗下之電子製造服務供應商(EMS)，於2001年在泰國證券交易所上市。泰金寶是泰國最大的電子製造服務公司，在泰國擁有超過30年的製造經驗，其產品質量及先進自動化製造服務在當地和國際上享有盛譽。泰金寶目前在全球擁有25座工廠，包括泰國、菲律賓、中國、巴西、墨西哥及美國。產品涵蓋範圍為電腦週邊產品及通訊產品。

泰金寶為擴建廠房支應未來成長所需及充實營運資金，於2023年8月14日董事會通過辦理現金增資，預計發行新股數不超過4,600,000,000股，預期募資總金額為泰銖76.41億元(約當美金2.2億元)。仁寶目前持有泰金寶304,669,591股，持股比例約5.21%，基於營運策略考量，今日董事會決議通過擬認購股數不超過2,306,786,116股，增資後之股權不超過24.99%，擬以總金額不超過泰銖5,211,029,837元參與泰金寶現增。

鑑於泰金寶在全球電子專業代工服務(EMS)所建置之製造及供應鏈管理能力，及雙方業務合作之現況與未來機會，仁寶認為藉由參與此次現增，可進一步深化雙方合作並有助於強化客戶關係，提高公司長期競爭力。此外，泰金寶為獲利穩健成長之公司，仁寶亦預期參與其增資，將有助於公司之財務收益。