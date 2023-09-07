片中江齊（左起）跟盧廣仲有感情戲，黃宣則扮演死神。（粘耿豪攝）

電影《他馬克老闆》9日舉行媒體試片，導演瞿友寧與主要演員盧廣仲、曾國城、黃宣、鄭人碩、蔡亘晏（爆花）、黃鐙輝、江齊等人同聚一堂，談拍攝甘苦談，片中鄭人碩跟黃鐙輝飾演同事，竟意外真實上演「口爆」戲碼，笑場畫面也被剪進正片中。

因為片中有場戲把職場模擬成戰場，黃鐙輝提案失敗中槍，他得口喊血漿，但因為一次含太大口，液體卡在喉嚨不舒服，鄭人碩在近距離跟他對戲時，他忍不住噴出血漿，恰好整口噴進鄭人碩嘴裡，直接上演「體液交換」，被噴了一口的鄭人碩氣到直接怒踩對方胸口。且鄭人碩是這次唯一有床戲的角色，飾演他老婆的女演員，是「零負評女神」林依晨的御用化妝師，對方指定要跟鄭人碩對戲，兩人也有場喜感十足的床戲。

黃鐙輝則挑戰詮釋舉手投足充滿女性化的角色，笑說自己妝髮的時間比所有女演員還久，所以通告都是最早的，「我比所有女藝人都早到，是梳化時間最久的，但是化了5、6個小時，拍出來不到5、6分鐘。」他在片中時常受到驚嚇，被嚇到會叫出高八度的聲音，還笑問盧廣仲：「有到海豚音嗎？」

男主角盧廣仲分享這次算是「搏命演出」，因為有場戲他必須把頭塞進魚缸裡，而魚缸裡養的蠑螈本身有神經毒素，幸好沒有真的接觸到。另盧廣仲跟江齊是電影裡主要感情線，有純愛吻戲，拍攝當天雨太大，兩人的隱形眼鏡都被雨淋到位移，親下去只看見彼此的朦朧美。