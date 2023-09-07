總統蔡英文5日率團出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，7日（當地時間）上午9點30分與媒體茶敘，媒體提問接下來選舉前，中國大陸是否再出手挖我們邦交國？蔡英文回應，邦交國情況穩定，史瓦帝尼是我們最堅實的友邦，也見證史瓦帝尼跟台灣的關係。

蔡英文說，她也非常感謝史國的邀約來參加雙55的慶典，讓她在卸任前能夠來訪，見證兩國合作的成果，昨天去看的史京醫院5年前還是醫院，現在展現出醫療團隊高效率的進駐所在，跟友邦好朋友相互幫忙很好。

蔡英文指出，這幾年台灣能見度大幅增加，國際社會支持台灣力道增強，世界各國共識清楚，維持台海穩定有高度共識，台灣被國際社會認為是穩定可靠，而且值得信任的夥伴，台灣良善力量受到國際政要認同，這些都是我們大家一起共同努力的成果，是否有出訪計畫，有需要對台灣有合適的機會就去，不會為了去而去。

蔡英文表示，除了史瓦帝尼外，還有幾個比較主要的國家有代表處，這次出訪非洲有80位以上政要發表聯合聲明，是我們這幾年在各國不同單位所做的努力，事實上史王也說，現在很多非洲國家政要，都跟他詢問台灣的事情，對台灣有興趣這件事情是越來越多，對於台灣助益也持續增加，樂於跟他們互動溝通更了解台灣，也會尋找適合的合作機會發展實質關係。

至於媒體提問，非洲計畫將交棒給下一任總統，會希望是民進黨總統參選人賴清德嗎？蔡英文指出，非洲計畫是她任內對非洲強化實質關係的計畫，構想是確實有很多僑胞很多方面都有基礎，可以跟他們共同合作發展跟非洲的實質工作，總統在卸任時就要交接，不管未來總統是誰都要跟下一任總統交接，這本來就是她的工作。

蔡英文說，她是鍥而不捨的人，要確保下一任總統能聽懂她講什麼，非洲計畫過了第一個階段，這次出訪有這麼多的非洲政要表達支持，也是工作一部分，所以希望非洲計畫一步一步可以更好，可以做得更有擴張性。

蔡英文指出，希望外交部可以開始檢討非洲計畫，進入下一個階段，執行的經驗相對比較充足，做好檢討把下個階段交給下任總統，檢討的時候也會廣納僑胞意見，讓非洲計畫執行更好，希望能夠是熟悉這些事務的團隊。