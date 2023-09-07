春河劇團團長郎祖筠在記者會上大爆女主角鍾瑶可愛的糗事。（邱立雅攝）

新竹縣文化局邀請春河劇團演出由電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》所改編的舞台劇《叫我林彩香！》，是一齣以女性視角剖析傳統台灣家庭、社會的主題劇本，在其中可以看到當時代人們對於女性角色的刻板印象外，也可以一窺台灣當時的時代樣貌。春河劇團團長郎祖筠及主演之一呂曼茵現身表達對演出的期待，並透露女主角鍾瑶在排練期間鬧出的笑話，郎祖筠更大讚鍾瑶的蛻變令人驚豔。

春河劇團《叫我林彩香》舞台劇16日在新竹縣政府文化局演藝廳登場，導演兼劇團團長郎祖筠表示，《叫我林彩香！》脫胎自公視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，劇情回到婆婆年輕時經濟起飛的70年代，透過母女之間的相處，刻畫台灣女性在社會轉變過程中的角色與地位，「林彩香」是個代名詞，每個自我意識覺醒的女生，都是可敬、可愛的林彩香。

《叫我林彩香》演員均是一時之選，集結知名演藝人員高玉珊、呂曼茵、鍾瑶、陳漢典、楊小黎、吳怡霈。其中扮演林彩香的鍾瑶是首度出演舞台劇，從初排練就想請辭到最後呈現驚豔演技，讓郎祖筠大讚鍾瑶是非常努力、沒有偶包，真誠到甚至有點天真的人。

郎祖筠笑說，鍾瑶有次請大家去唱歌，竟然直接就把自己身分證遞出去，讓她震驚不已，深怕她個資外流，好意出言提醒請助理協助即可，鍾瑶竟回她：「對喔！我也沒想到。」還有一次她們一同搭乘高鐵，彼時鍾瑶有多部作品受人矚目，路人紛紛投以關注眼神，郎祖筠於是提醒她戴上墨鏡，未料鍾瑶竟表示：「唉唷我也沒那麼紅！」讓她折服於鍾瑶的率真。

郎祖筠表示，正因為如此，林彩香這個從少女演到老的角色非她莫屬，因為鍾瑶的眼神中還有光彩，雖然是首度演舞台劇挑大梁，但最後呈現出的結果讓她相當驚豔，身為導演看過多次總排，每次看到鍾瑶與劇中母親呂曼茵的對手戲，讓她依然看得熱淚盈況、非常感動。