日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）本國開自製的H-IIA火箭，於本週四（7）當地時間上午8時42分，從日本南部的種子島太空中心順利升空，其中攜帶一組月球探測太空船的火箭，可望成為世界上緊接在印度之後，第5個登陸月球的國家。

LAUNCH! Japan's HII-A rocket launches the X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) X-ray telescope and Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) lander.



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據《半島電視台》（Al Jazeera）7日報導，過去日本的月球任務也曾出現過一連串的問題而失敗，而上個月因為天氣不好導致這一次的發射推遲了3次。日本目標被稱為「月球狙擊手」的是登陸月球表面的目標地點精準控制在100米以內，這比大部分的登月任務大約數公里的範圍要精準的多。

「通過開發SLIM登月器 ，人類將實現定點著陸技術的飛躍，而在侷限在容易著陸的地方，」 JAXA在發射前表示。「如果實現這一目標，更將可能在比月球更缺乏資源的行星上進行著陸。」

JAXA補充：「在全球範圍內，以前沒有針對像月球這樣有顯著引力的天體進行精確著陸的案例。」這項價值1億美元（約新台幣32億元）的登月任務預計將在明年2月抵達月球。

目前，只有4個國家成功登陸過月球，它們是美國、俄羅斯、中國和印度。印度的「月船3號」任務上個月成功地在月球南極附近著陸，這代表著低成本太空計劃的歷史性勝利。正好在同一地區發生了一次俄羅斯登月器Luna-25墜毀。

今天發射的H-IIA火箭還攜帶了X射線成像和光譜學任務（XRISM）衛星，這是JAXA、NASA和歐洲太空總署的聯合計劃。XRISM將測量星系間的速度和組成，這些信息將有助於研究天體物體的形成方式，並希望有助於解開宇宙是如何形成的謎團。