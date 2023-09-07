未取得合法資格的醫師會被稱為密醫，但就算是合格的醫師也不能對寵物、動物行醫，否則將違反《獸醫師法》。有眼科權威醫師成功幫好幾隻毛小孩動白內障手術，結果反而被檢舉，最終遭開罰數萬元罰鍰。

狗狗的眼睛構造與人類並非完全一致，相關手術難度遠比人類的手術高，但現行獸醫師較少針對寵物眼睛做訓練，且寵物白內障手術也並非相當常見，有獸醫師擔憂手術成功率不高，決定向眼科權威醫師好友尋求幫助，並成功協助好幾隻毛小孩置換人工晶體，讓狗狗們重見天日。

不料，事後該名眼科醫師卻遭檢舉，而根據《獸醫師法》現行規定，沒取得獸醫師資格者若執行獸醫師業務，將裁處10萬元以上、50萬元以下的罰鍰，該名眼科醫師因此遭開罰，讓他相當無奈。

其實，台北市立動物園的明星貓熊「圓仔」出生時，園方曾請時任小兒部主任協助超音波檢查，當時其實也被人檢舉，但北市動保處當時認為小兒科醫師僅是顧問性質，因此未進行開罰。

台北市獸醫師公會副理事長楊靜宇認為，現行《獸醫師法》在民國59年頒布，當時主要是針對經濟動物訂定內容，但如今大多狀況則是寵物，內容已不合時宜，應進行檢討；他也提到，雖然目前可以藉由人類醫師協助來提供技術上的指導，但只是治標不治本，應強化獸醫師本職學能才對。