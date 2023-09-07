新北市五股一名24歲張姓男子疑因欠同事70萬債務，遭對方「行刑式開槍」，屍體被裝在壓克力收納箱丟棄山谷。（警方提供 / 翻攝照片）

新北市政府張劭斌胞弟張威凱（24歲），今年5月遭被發現陳屍於五股區一處山坡。警方循線調查，張男疑因欠同事70萬債務，遭對方朝後腦「行刑式開槍」，屍體被裝於壓克力收納箱丟棄山谷，新北地檢署今（7）日依《殺人罪》等罪嫌起訴兕嫌，並將適用國民法官審理；至於另涉案罪嫌梁男，涉遺棄屍體罪部分，檢方則另案偵辦中。

回顧本案，據警方調查，姚姓男子（25歲）為從事漁獲販售的債主並涉有重嫌，對方到案時聲稱張男因家中經濟陷入困頓，先後向他借款約70萬元過生活。姚男表示，因張男尚未還錢，故兩人相約5月9日晚間五股區登林路住家附近談判債務問題。

警方事後從姚男的白色賓士車內起獲改造槍枝，彈匣內有2顆子彈，事發當下的「運屍畫面」也隨之曝光。（警方提供 / 翻攝照片）

姚男辯稱，當時張男與自己談判時，竟開槍自戕，姚男見張男死亡後，便將他裝入平時用於裝魚獲的塑膠箱，帶到五股山區棄屍。不過對於姚男的說詞，蘆洲警方抱持高度懷疑，且作案槍枝也下落不明，警方研判姚男棄屍時有共犯協助，目前警方正在釐清案情。

死者張男5月10日外出後失去音訊，父母擔心出事才報警處理，坦言兒子可能有欠債才會離家出走，警方發現張男曾前往姚姓友人住處，因此找到姚男，巷口監視器曝光，只見2人駕駛白色賓士車，車內裝著遺體前往五股外寮路棄屍，警方也在車內找到改造槍支，彈匣內有2顆子彈。

新北地檢署今（7）日依《殺人罪》、《遺棄屍體》等罪嫌起訴姚男；至於梁男涉遺棄屍體罪部分，檢方則另案偵辦中。