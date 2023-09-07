超思專案進口雞蛋引發爭議，總統蔡英文今(7日)在非洲史瓦帝尼舉行媒體茶敘回應，「這些蛋的事情，專業領域裡面有一些熟悉這個行業的廠商，做國際貿易的模式，或許跟我們平常了解的製造工業產品模式不一樣」，所以這幾天農委會跟行政院都有完整說明，她也相信過程都可以攤在陽光下，也都禁得起檢驗。

媒體提問，民眾黨總統參選人柯文哲提到聯合內閣，並主張國是會議，蔡英文嘆了口氣回應，「唉，選舉真的是挑戰性很高。」作為一個總統，她的心情是這樣，她相信人民都期待，選後大家可以整理好心情，超越政黨，大家可以坐下來好好溝通，「不要忘了選後我還是總統，到5月20日，在5月20日之前可以幫忙的，我都會盡力幫忙。」

媒體提問國內大家關心進口蛋爭議，農業部長陳吉仲甚至被戲稱為「小英男孩」，對此，蔡英文表示，「嗯，陳吉仲是小英男孩啊？年紀看起來不相當」，但是不要忘了，陳吉仲是農業部部長，表現是由行政院長來決定。