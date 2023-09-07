民進黨新竹市議員楊玲宜今(7日)稱，新竹市長高虹安住在一戶要價突破5000萬的回建築，以竹市府的官舍租賃補貼租不起天價房子，質疑有對價關係。但遭民眾黨市議員宋品瑩翻出證據打臉，指出高虹安根本沒有申請宿舍、沒花市府公帑，反而是前市長林智堅在香山有透天別墅，但官邸租賃補助卻花費超過600萬元，請問林智堅前幕僚、愛將、子弟兵楊玲宜議員，這合法嗎？

楊玲宜今質疑，網傳高虹安居住的回建築一戶要價超過5000萬，竹市府的官舍租賃補貼租不起天價房子，質疑「又或者其房屋持有者因為『某些目的』以特別低廉的租金租給高虹安？甚至這又是『友人協助』，免費提供給高虹安住？」邀行政處公開租賃契約及相關租金及補助金額是否符合市場價格。

宋品瑩今在臉書回應，「高虹安市長沒有申請宿舍，並沒有使用到任何市府公帑，故沒有所謂的租賃契約」，她也大酸「最愛造謠卻又屢屢翻車的楊玲宜議員又來了！楊玲宜議員的翻車堪稱教科書等級的示範。請問，楊玲宜議員，沒證據就說市長接受饋贈，這是一個民意代表稱職的表現嗎？」

宋品瑩也直接3連問林智堅前市長愛將、子弟兵、前幕僚的楊玲宜，「據聞林智堅前市長在香山有透天別墅，車庫可以停好幾輛車」屬實嗎？「據聞林智堅前市長已有自用住宅在新竹市，卻仍申請市府官邸租賃補助，每月8萬元」是否屬實？「據聞林智堅前市長當時在自己在新竹市已經有自用住宅的前提下，仍申請補助租金」，合法嗎？符合職務宿舍管理要點嗎？

宋品瑩指出，高虹安市長從未申請官邸租賃補助，公帑支出補助為0元，沒有使用任何人民納稅錢於租賃官邸，經詢問，「林智堅前市長任內他的官邸租賃補助用了人民超過六百萬納稅錢」，高下立判，更凸顯楊玲宜指控的荒謬與無知。

宋品瑩也貼出林智堅的財產申報，林智堅的妻子廖欲伸在新竹市內湖段有土地、建物，取得價額高達2500萬元。