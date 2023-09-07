秘書長在演講中廣泛地觸及到許多議題，包括地緣政治緊張、多邊發展金融、氣候變遷等。並呼籲世界的領導人為所面臨的挑戰找到和平和包容的解決方案。

他也指出：「目前存在真實的零碎化風險、一個世界經濟和金融系統巨大的分裂風險，對於技術和人工智慧的策略分歧，以及安全架構的衝突。

他並且呼籲建立一個機制，為負債累累的發展中經濟體提供紓困，包括暫停貸款償付、延長貸款期限，和降低利率。

他還指出，支持透過多邊發展銀行，再提供額外的100億美元國際貨幣基金(IMF)的「特別提款權」，以增加流動性和支援發展中經濟體的需要。

今年六月在巴黎峰會上，世界銀行行長Ajay Banga提出了一套「工具」，包括暫停償還債務、給予各國彈性，將資金轉用於緊急支用、提供新型保險以協助發展專案，以及幫助政府建立先期緊急體系。

古特瑞斯也對緬甸不斷惡化的政治、人道和人權感到擔憂。