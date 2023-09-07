富邦金控董事長蔡明興表示，富邦秉持著「正向力量 成就可能」的品牌精神，創造企業與環境共好，努力做出更多對的事情，2022年共推動產業鏈約新台幣8.6兆元的產值成長，攜手客戶、價值鏈夥伴邁向永續未來。

在環境永續面，富邦於2022年成為RE100會員，承諾至2040年海內外全營運據點百分之百使用綠電；今年7月91處營運據點、122個電表同步導入綠電，為國內首例由金控整合旗下多家子公司共同規劃、統一採購且同步轉供的綠電導入案。另外並推動贊助之運動賽事低碳轉型，如「臺北馬拉松」獲頒全球首張馬拉松碳足跡證書；「新北萬金石馬拉松」成為亞洲首場綠色永續雙認證之馬拉松賽事。

在社會參與面，富邦金控重視金融平權，子公司北富銀2021年提出「身心障礙金融友善服務計畫」，計畫涵蓋聽語障、視障、學習障礙、自閉症(神經發展障礙)等多元障別服務，推動包含聽語障雙軌手語服務、視障服務優化、身心障礙學生金融培力計畫-羽翼分行等，截至2022年底，總影響人次已破5萬人，2023年將新增心障友善服務，擴大社會影響力。此外，北富銀也首創AI帳戶預警機制，攜手北市府推動「智能防詐生態圈」，共創良好有序的金融環境。

在企業承諾面，視員工為企業最重要的資產，深耕企業ESG文化，長期舉辦「富邦演說秀」，透過主題式演講，邀請各公司員工提案行動企劃，針對永續社會的理念發聲。富邦人壽則於2022年首創「Work for Green」永續創新機制，以業績連結綠色永續目標，號召全台2萬名業務夥伴共同響應，只要業績達標，公司就會為此種下一棵樹，賦予每張保單更多意義。同時，富邦金控致力打造多元平等職場環境，多次獲得性別平等獎項肯定更用心打造友善生、育之職場環境，提供優於法規之生育補助，2022年共計補助逾4,900人次、金額逾1億3,700萬元。

邁向2050台灣淨零願景，需要每一間企業擔負更多責任。針對氣候風險財務揭露，富邦金控與子公司台北富邦銀行、富邦產險共發布3本2022年TCFD報告書，精進說明企業營運風險與機會，其中富邦金控及台北富邦銀行TCFD報告書獲得第三方機構英國標準協會(BSI)TCFD符合性查核最高等級殊榮；富邦產險更成為全台第一家提出「2050 淨零承保」產險業者，逐步朝永續未來前進。