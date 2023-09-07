針對超思公司採購巴西雞蛋爭議，農業部長陳吉仲6日開記者會說明，強調一切公開沒有黑箱，還揚言提告國民黨台北市議員徐巧芯。同為藍營北市議員的游淑慧、張斯綱今(7日)陪同徐巧芯到北檢，告發農業部長陳吉仲圖利。游淑慧強調，超思合約根本不是補貼或補助，而是委託採購，也就是買主是畜產會，本該依法招標，畜產會已違反政府採購法。她更指出陳吉仲將報價廠商模糊化，故意不揭露巴西牧場是誰，引人疑慮。

「超思的不可思議之蛋連續劇，陳吉仲6日開個記者會以為就可以落幕了嗎？反而被越挖越多詭異之處！」游淑慧今(7日)發文表示，一直想問這一批雞蛋，到底是超思負責人這麼厲害，一個退休十幾年的人，有本事到巴西找到這批蛋，還是巴西本來就有這批蛋，想要賣進來台灣賺錢？

游淑慧提到，6日農委會合約公布之前，大家一直在吵這到底是「補貼」還是「補助」？結果農委會的合約一公布，就有熟悉採購法的政府官員告訴自己：這樣的合約根本不是「補貼」或「補助」，而是「委託採購」。什麼叫「委託採購」？也就是這一批蛋的買主是畜產會，而不是超思，所以所有的稅跟運費都是畜產會支付的，買主就叫做畜產會，「別再扯只是補貼！」

游淑慧指出，因此裡面寫到畜產會委託超思進行採購，付款方式才會是代收代付，然後所有的費用，畜產會通通要付。原來超思代購這些蛋，就可以賺3千多萬服務費，超思在這個合約裡面的角色，如果大家仔細去看，感覺好像UberEats，所有的風險費用都由買家，也就是畜產會來負責。這樣的委託採購，本來也該依採購法招標，「畜產會已經違反了政府採購法！」

「大家昨天在看陳吉仲記者會的時候，有沒有發現一件事？」游淑慧強調，陳吉仲出示超思的報價單，特意把報價的廠商模糊化，我們至今仍不知道這一批蛋是巴西的誰賣出來的，牧場是哪一個？為什麼這件事情這麼重要，因為在6、7月的時候巴西是有禽流感的，農委會宣稱說這一個牧場本身沒有發生過禽流感。那是不是應該讓我們知道這個巴西牧場是誰？難道台灣民眾沒有權利知道8814萬顆蛋詳細的產地嗎？

游淑慧質疑，農委會特意把牧場給模糊化這一點讓她非常疑慮：這個牧場是真的沒有問題的牧場嗎？還是這個牧場一旦名字被揭露，大家就可以查的到老闆是誰所以不公布？她直言，「雞蛋、快篩、疫苗，都是一個樣！因為急，所以亂！因為亂，所以暗！」