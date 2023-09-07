U18世界盃青棒賽7日展開超級循環賽，晚間將進行精彩「台美大戰」，中華隊推出張峻瑋先發，先發打線則「複製貼上」前役「扣倒」波多黎各，由許庭綸擔任開路先鋒，單場雙響炮的張趙紘打第2棒。

中華隊昨天在預賽最終戰提前5局以16比2擊敗波多黎各，A組預賽5戰全勝，也帶著2勝戰績挺進超級循環賽。複賽首戰將碰上強敵美國隊，總教練吳柏宏表示，超級循環賽每一隊都會碰到，如果能先拿下這1場對後面比賽是很大幫助，先遇到強敵是好事。

而今天中華隊打線「複製貼上」，吳柏宏認為，前役大比分擊敗波多黎各對球員自信心提升很多，但也提醒球員專注力也要拿出來，加上這幾場比賽有觀察到各隊球員跑壘積極度高，要避免讓他們多進壘。

至於推出張峻瑋先發的原因，吳柏宏表示，這幾場看起來美國隊攻擊沒有很流暢，希望他在球速不錯的情況下，看能否壓制美國打者。

中華隊先發打線：

第1棒 許庭綸（左外野）

第２棒 張趙紘（二壘手）

第3棒 柯敬賢（中外野）

第4棒 王念好（三壘手）

第５棒 林佳緯（右外野）

第６棒 徐紹予（指定打擊）

第７棒 李勛傑（一壘手）

第８棒 胡孟智（捕手）

第9棒 黃天賜（游擊手）

先發投手：張峻瑋