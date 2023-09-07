台北市長蔣萬安在杭州亞運中華代表團加油牆上簽名。（照片 / 宥達利成有限公司提供）

「臺北市112年運動有功團體及人員表揚典禮」於今（7）日下午2時假臺北體育館1樓舉行，由蔣萬安市長親自頒獎，向76名運動有功團體及人員致意，感謝他們對於臺北市體育發展的貢獻。

今年同時也是臺北市政府體育局承辦本典禮10週年，因此特別邀請棒球的林敏政老師、足球的高庸老師、排舞的蔡辰光老師以及網球的陳南老師等歷屆終身成就獎得主一同共襄盛舉，並與本屆終身成就獎得主的武而謨老師、蔣萬安市長、王泓翔局長及長年督導本市各單項運動協會的臺北市體育總會代表，攜手完成別具意義的傳承儀式，延續臺北市的榮耀，綻放運動能量。

而本市選手出戰成都世大運，總共奪得8金、7銀、5銅，成績亮眼，表現優異，爰增頒獎項以表揚在武術項目穿金戴銀的孫家閎、「臺灣蝶王」王冠閎、跆拳道新星黃映瑄、品勢漂亮寶貝胡子萱、體操壓軸逆轉勝的蕭佑然等選手及其指導教練們。

臺北市112年運動有功團體及人員表揚典禮盛大舉行。（宥達利成有限公司提供）

臺北市112年運動有功團體及人員表揚典禮盛大舉行。（宥達利成有限公司提供）

此外，我國擊劍史中首位站上世界級獎臺的洪莉翔、為我國摘下首面體操亞錦賽女團獎牌的功臣廖奕淳、111年全國身心障礙國民運動會橫掃4面金牌的射擊好手劉文章、身患帕金森氏症仍致力於推廣太極拳運動的魏博南等優秀體育人員，均出席本典禮接受喝采。

有關本年度終身成就獎得主的張至滿老師及武而謨老師，均投身於體育領域40餘年。張至滿老師除推動學校體育改革外，更以豐富的國際事務經驗，協助臺北市爭取國際賽事主辦權，並多次擔任本局各項委員，給予諮詢建議，推展體育行政業務；武而謨老師則以復健醫學專業引領身障者，從「復健」進入「運動」，並引進國際體位分級至全國身心障礙國民運動會，且促成本市捷運地下街設立地板滾球訓練場，積極推廣地板滾球及游泳等運動。

更多獲獎者介紹，可至「臺北市運動有功團體及人員表揚典禮」臉書專頁閱覽，體育局將陸續分享影片等相關訊息，讓市民朋友進一步了解他們的成就。