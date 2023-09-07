「Robin’s Grill」主廚蔡明哲精心打造中秋烤肉海陸饗宴，集結美式風味炭烤海陸全餐。(台北晶華酒店提供)

重達2公斤的「三燔本家」重磅燒肉禮盒內含美國頂級肋眼、美國頂級無骨牛小排、西班牙松阪豬、台灣東寶黑豬4款夢幻肉品。 (台北晶華酒店提供)

中秋烤肉已成台灣全民運動，響應節慶氛圍，台北晶華酒店特別於9月29日至10月1日，將「栢麗廳」自助餐廳變身成為美式BBQ烤場，準備逾30種海陸食材登上烤檯，搭配沁涼啤酒無限暢飲，打造輕鬆歡愉的烤肉團圓派對。此外，「晶華美食到你家」平台也同步規劃熟食分享組及中秋夯肉組專區，讓民眾在家享有五星飯店等級的佳節美饌。「晶華會」APP會員享免運優惠，9月20日前預訂「三燔本家」重磅燒肉禮盒再贈價值1140元的澎湖海鮮名物組。

擺脫疫情肆虐，今年民眾又可暢享烤肉樂趣，台北晶華酒店分別推出內用和外帶兩種形式的烤肉盛典，滿足民眾的「夯肉」需求。台北晶華每年都為消費者舉辦烤肉派對，今年以美國肉品以及烹調手法推出「中秋烤肉宴」迎客。主廚規劃出慢烤18小時的德州低溫慢烤香料牛胸腹、田納西州經典BBQ豬肋排、堪薩斯城香脆烤全羊腿以及滿溢骨邊肉香的爐烤戰斧牛排等近30種海陸食材與賓客歡度佳節。其中低溫慢烤18小時的「德州香料牛胸腹」是以傳統的木材進行燒烤，烤出來的成品肉香軟嫩、滋味質樸；而「田納西州經典BBQ豬肋排」的特色是以番茄為基底所調製的濃厚醬汁，甜中帶辣呼應汁香肉甜的肋排。

以香料醃漬、帶骨炭烤的「堪薩斯城烤全羊腿」，皮脆肉嫩且充滿視覺效果。另一款吸睛的「爐烤戰斧牛排」則是豪邁大氣、肉香十足。主廚為各式牛、羊、豬排及海陸料理設計的佐餐醬料包括經典美式BBQ醬、黃芥末醬、辛香黑胡椒醬、加州酪梨醬等8款道地美式烤肉醬汁，多元變化增添美味。另有選項豐富的蔬果沙拉配菜區，也為烤肉大餐加滿營養，席間還提供啤酒暢飲，絕對可讓肉食主義者大快朵頤吃好吃滿。

此外，2樓「Robin’s Grill」則推出豪邁帶骨牛系列套餐，以直火豪邁燒烤的精選澳洲極黑牛戰斧、美國帶骨肋眼等頂級食材，大口吃肉的同時也能感受精緻氛圍。

外帶、夯肉組合線上開賣，會員免運再送購物金！

「晶華美食到你家」此次推出4款集結美式炭烤菁華的中秋烤肉外帶饗宴，包括以直火豪邁燒烤香甜多汁的美國極黑牛戰斧牛排、外酥內嫩的50盎司冠軍肋眼牛排、軟嫩入味的BBQ炭烤豬肋排，以及肋眼牛搭配鮮美彈牙的整隻波士頓龍蝦等組合，每套2980元起，「晶華會」APP會員再獨享200元購物金。

另外，針對喜歡動手燒烤的民眾，平台同步推出以美國頂級肋眼、美國頂級無骨牛小排、西班牙松阪豬、台灣東寶黑豬等4款夢幻肉品組合成重達2公斤的「三燔本家」重磅燒肉禮盒，以及由6片10盎司的美國極佳級肋眼牛排組成的美國頂級肋眼牛排禮盒2款中秋夯肉組合，每套2980元起。「晶華會」APP會員享免運優惠，9月20日前預訂「三燔本」家重磅燒肉禮盒再贈價值1140元的澎湖海鮮名物組。

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