2023天下永續公民獎9月7日舉行頒獎典禮，信義房屋自超過200家台灣企業中脫穎而出，獲得大型企業組第七名，並於環境永續構面獲得佳績，今年為信義房屋連續17年獲獎，評審肯定信義房屋是不動產行業的ESG標竿並與玉山金、國泰金、台哥大、緯創資通等指標企業名列大型企業Top10。

「天下永續公民獎」參考國際指標與評量方法，綜合4大構面公司治理「企業承諾、社會參與、環境永續，評選台灣最佳永續企業，其中「大型企業」組為年營收100億元以上的本土企業，共有50名入圍。

評審肯定，信義房屋多年來在台灣地方創生路上扮演要角，近年致力推動「淨零綠轉型」，以房仲專業為核心，串連產業鏈與社區共生共好，帶動供應商、社會、消費者共同打造綠色價值鏈。

信義房屋總經理陳麗心表示，信義房屋自成立以來，秉持「以人為本」、「先義後利」精神，兼顧各利害關係人權益。近年因應「氣候緊急狀態」下氣候變遷挑戰所衍生轉型契機，信義房屋期許成為綠色房仲典範，並設定2030年信義房屋、2050年全集團淨零排放目標，希望影響利害關係人一起投入，擴大影響力，減緩氣候衝擊，實踐永續。

在今年的天下永續公民獎大型企業50強中，已通過SBT（科學基礎減碳目標） 1.5℃目標驗證的企業共有10家，分別是玉山金、遠傳、信義房屋、富邦金、中華電信、元太科、元大金、台新金、鴻海、合庫金，顯見企業展現企圖，積極面對凈零挑戰。

信義房屋表示，近年來致力於數位轉型，積極投入房地產科技（PropTech），運用數位科技轉型助攻服務碳排放減量，並提供讓客戶有感的綠色房仲專業，成交前有智能賞屋、AI智能配對、18家永續門市，成交中有DocuHouse契據E化，將買賣屋流程所需文件線上化，成交後以會員app、社區永續活動，讓客戶在購售屋旅程與後續居住生活都能感受信義房屋的綠色永續服務，深獲消費者信任。

信義房屋表示，信義立業、止於至善，未來將以更寬廣的全球性視角－環境、社會與治理（ESG）架構，持續落實企業社會責任，並引領產業發展，並與社區共同努力，讓社會邁向更美好的未來。