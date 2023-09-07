屏東東港鎮長黃禎祥因在去年選舉期間包紅包祝賀入厝的選民，遭競爭對手林漢丑提告當選無效，案經屏東地院審結後，認黃供詞前後不一，先是否認包紅包，後又承認有包2000元，因而判黃當選無效，對此，黃喊冤強調，該案在刑事部分都判不起訴，不解民事為何這麼判，將上訴到底。

判決書指出，去年11月5日，正值九合一大選期間，當時無黨籍東港鎮長候選人黃禎祥在未受邀的情況下，出席一選民的入厝餐會，並以1600元的入厝紅包名義行賄選之實，黃的競爭敵手、也就是民進黨籍候選人林漢丑得知該事後，向屏東地方法院對黃提出當選無效的民事告訴。

黃在警詢筆錄時指出，他坦承為了選舉他需要曝光度，因此不管主辦人有沒有正式邀請，他都會主動參加，但他與該選民並非不認識，所以是基於私人交情而到場祝賀，但他沒有贈與禮金。

然而，黃在做完警詢筆錄的當天、接受檢察官複訊時改稱，他參加選民入厝餐會時有包2000元紅包，但對方沒有收。全案進入法院審理後，黃又向法官改稱，他有包1600元的紅包給該選民。

此外，該選民還向警方表示，他與黃並不認識，但知道黃當時是候選人的身分，所以當黃拿1600元的紅包給他時，他有跟黃說，「選舉期間這樣不太好」，但黃堅決要給紅包，加上當下也有其他朋友包紅包，所以他才會一併收下。

案經屏東審結後，法官認黃供詞前後不一，因此判黃當選無效。對此，黃的律師團隊喊冤道：「當時黃是去參加鄰居入厝大喜，基於人情世故，入厝包個紅包祝賀，而且當時厝家也告知沒收，加上當日黃也沒穿競選背心，祝賀完就離開。」

律師團隊強調，該案在屏東地檢及高檢察署刑事都判不起訴，不懂為何民事判當選無效？將向法院提出上訴。