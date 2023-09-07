劈棺取腦、讓屍體還魂，國光劇團顛覆傳統劇場，挑戰劇場的魔幻度，搬演《試妻劈棺》、《傀儡幻戲》、《伐子都》、《活捉》四齣劇目，帶給現代觀眾驚奇，將於本周末登場。
藝術總監王安祈表示，透過戲探究死生陰陽究竟是什麼，但畢竟誰都沒死過，誰都沒有答案，「但我們可以確定的是，演員在台上展現他們用一生不斷精粹的京劇武功，他們本身就是最大的魔幻。」
國光劇團團長張育華表示，「這次演出以『魔幻』為題，高度發揮對各種生命情境狀態的深刻描摹，試圖打破京劇傳承演繹框架的固有認知，相信一旦轉換觀演視角，文化遺產或可也褪去制式外衣，自在悠遊於當代。」
主演《試妻劈棺》的林庭瑜和《傀儡幻戲》的凌嘉臨都將踩蹻演出，展現京劇旦行藝術的豐富表演技巧。《活捉》的主演黃宇琳，也將踩著硬蹻、水袖翻舞、聲情並茂演出。
此外，觀眾還能參與前台「魔幻隧道-AI沉浸式體驗」的特別活動，入場看戲時體驗用AI繪圖技術完成「換臉」，進一步感受科技和傳統在藝術中的碰撞火花。
演出將於9月8日至10日在台北表演藝術中心藍盒子實驗劇場登場。
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