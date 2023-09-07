行政院核定5800萬購台糖土地，購花蓮、台東47公頃土地，未來將增劃編為原住民保留地，將所有權返還原住民。爭取多年的國民黨立委鄭天財Sra Kacaw對此表達感謝，表示行政院終於重視原住民族土地正義。

鄭天財Sra Kacaw表示，原住民族土地變為台糖土地應該追溯至日據時期，當時許多原住民族祖先的土地都被強制收編為日產糖業株式會社的土地，台灣光復後，國民政府將原住民土地登記為台糖土地，並由台糖公司向原住民收取租金。直到民國96年，時任立法委員楊仁福多次爭取後，與當時中央原民會副主任委員鄭天財，共推促成第一次台糖土地價購案件，經調查後，總共價購68餘公頃土地，回復原住民保留地。然而該次價購土地中仍有部分土地有所遺漏，以至於未能列入該次計畫中。

鄭天財Sra Kacaw強調，因為上述的狀況，從107年起，鄭委員除多次召開協調會及下鄉實地會勘，並接連質詢賴清德、蘇貞昌、陳建仁，三任行政院長，以及質詢經濟部、主計總處等各中央行政機關10餘次，爭取啟動第二次台糖土地價購計畫，歷經台糖公司與中央原民會清點以及估值後，終於在今(112)年確認價購金額與土地面積，約價購花蓮、台東47公頃土地，經費5千800多萬元，未來將增劃編為原住民保留地，將所有權返還原住民。

鄭天財Sra Kacaw更提出公文說明，在今年6月21日再行文行政院、國發會及主計總處，要求行政院比照第一次價購動用第二預備金支應價購台糖公司早期出租土地增劃編原住民保留地案所需經費。倘有困難，請惠予同意編列113年度預算辦理。終於促成112年7月27日行政院會同意通過第二次價購台糖土地增劃編原住民保留地計畫案。

鄭天財Sra Kacaw重申，對於原住民族土地正義落實，價購台糖土地只是其中一步，但也是非常重要的一步，而且價購只是開端，後需增劃編原住民保留地的過程才能實踐原住民族土地正義。