美國陸軍宣布，艾布蘭坦克(Abrams MBT)現有的升級案(M1A2 SEPv4)幅度太小，不足以應對未來的戰場環境，將會提前中止；同時啟動更重大的升級專案，定名為M1E3，著眼在2040年及之後的戰場環境，在機動性和生存能力都有更大的變革。

美國陸軍官網(army.mil)新聞稿，地面作戰系統專案(PEO GCS)執行官迪恩少將(Glenn Dean)表示：「M1E3這個命名法，回歸美國陸軍對升級分類和命名系統的標準” E代表的是對現有平台的工程變更，而現在經常用的SPE是指『小幅度修改』，可見E3的升級更為重大。當完成原型開發，到了正式分類階段後，就會得A名稱。這與新原型系統使用的XM名稱不同。」

言下之意，M1E3的升級案確定，並且規範化之後，會重新定名為M1A3。

加掛了以色列戰利品系統的M1A2 Sep v3，雖然防護性提升，但是增加了不少重量。(圖/GDLS)

美國陸軍副部長卡馬里洛 (Gabe Camarillo) 在9月6日表示，目前的SEPv4(小幅度修改第4案) 將不會進入生產，會將現有的資源投入到E3的開發專案當中。」

被問到為何要重新修改升級計畫與升級幅度?他說：「這是借鑑了烏克蘭戰爭的經驗與教訓，烏克蘭戰爭凸顯了裝甲單位需要為士兵提供綜合保護，如果只是是添加設備(比如主動防護系統APS)，那樣只會使坦克更笨重，喪失機動能力，因此艾布蘭坦克需要重新設計內部構造。」

「v4 的研究不會浪費，將延續到後續的升級計劃中。但是我們必須注意坦克的總重量，這需要在增加防護的同時，採用更輕的材料」

在v4的升級案中，陸軍為M1坦克加裝了以色列的戰利品主防系統( Trophy APS)，但由於該系統採用外掛，沒有整合到車輛的設計中，因此明顯增加了坦克的重量，犧牲了機動性。

美國陸軍表示，將設計出一種生存能力更強、重量更輕的坦克，同時它的設計系統更簡便，易於維護與升級。

烏克蘭軍方會在9月底收到首批的M1A1艾布蘭坦克，將有機會對這些坦克進行測試。

陸軍沒有詳細說明M1E3升級有哪些內容，但它很可能是引進通用動力陸上系統(GDLS)在去年10月提出的「艾布蘭X」技術概念車，X革命性的採用油電混合動力，重量更輕，燃油量減少50%，而且噪音與紅外線訊跡都明顯降低，有助提升戰場隱蔽性。

GDLS 表示，該坦克還具有嵌入式人工智慧功能，可實現「殺傷力、生存力、機動性」的提升，並同時指揮有人、無人機戰友。