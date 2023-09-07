「新北輔具EASY GO APP」，今(7)日正式上線，新北市政府為照顧身心障礙者及有長期照顧需求家庭更便利的申請輔具服務，領先全國推出手機版輔具APP，民眾只要透過輔具APP向輔具中心申請，評估完成後，即可線上通知讓民眾方便購買。

副市長劉和然表示，新北市身心障礙者人口近17萬人，老年人口近70萬人，每年申請輔具補助達2萬915人，補助金額高達2億2000萬元。為提供更完善的服務，開發「新北輔具EASY GO APP」，讓市民透過智慧化的系統設計，從輔具APP上直接填寫送出，希望在一年內下載次數可達1萬5000次。

社團法人台北市行無礙資源推廣協會總幹事許朝富表示，3歲時因小兒麻痺，長大後必須坐輪椅、使用輔具。過去不論身障者或申請長照輔具者，到輔具中心申請時，若忘記帶證件必須來回奔波。這次新北推出輔具APP，非常方便之餘，評估即核定，連過去的使用資料或二手輔具提供都有，新北市可說是走在全國前面。

社會局長李美珍表示，為提供更好的服務，評估即核定由廠商代墊外，民眾透過輔具APP可即時查詢核定結果、補助區間及額度，除了手機輔具APP，民眾也可以利用網頁版進行輔具申請。